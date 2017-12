Illegaal vuurwerk ontdekt, politie schrijft gedicht: 'Jouw pakket ligt bij een ander loket'

DEN HAAG - In een garagebox aan de Bresterstraat in Den Haag heeft de politie tientallen kilo's illegaal vuurwerk ontdekt. De eigenaar van het vuurwerk is maandag aangehouden.

Ook in Voorhout is maandag illegaal vuurwerk in beslag genomen. Hier ging het om cobra's en nitraten. 'Dit vuurwerk valt in de categorie zeer gevaarlijk', benadrukt een agent op Twitter. Wie weet waar illegaal vuurwerk ligt, wordt gevraagd dit te melden.

De vondst van illegaal vuurwerk bracht de politie Leiden-Zuid - in combinatie met de sinterklaasstemming - er toe een gedicht te wijden aan de eigenaar.

Onlangs is er een aantal keer controle geweest op post pakketten,

Dat is toch iets waar wij ook op proberen te letten.

Met het oog op 5 december willen we jou graag gerust stellen:

Het zou zo maar kunnen dat je al een aantal dagen in afwachting bent van een postpakket.

Dat jij iets hebt besteld, nog niet hebt gekregen en daarvoor druk bent met het in 't rond bellen

Dan kun je nu stoppen met bellen, want jouw pakket ligt bij een ander loket.

Helaas zal de Sint jou met een vuurwerkpakket dit jaar overslaan,

Echter zullen wij jouw pakketje goed bewaren, onderzoeken en laten vernietigen.

Dat klinkt allemaal misschien wat hard en ben je door dit alles wat aangedaan;

Daarom zullen we de kerstman vragen om een brief te sturen om jou aan het bureau verder te verwittigen

Groeten van Politie Leiden Zuid