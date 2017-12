Aftellen naar nieuwe jaar niet langer in Amsterdam, maar in Den Haag

DEN HAAG - 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.... Gelukkig nieuwjaar! Het nationale aftelmoment is niet langer in Amsterdam, maar komt dit jaar vanuit Den Haag.

Dat betekent dat televisiekijkers die om middernacht naar NPO1 kijken, live de licht- vuurwerkshow op en boven het Binnenhof en de Hofvijver te zien krijgen, in plaats van de show bij het Scheepvaartmuseum in de hoofdstad. Dat heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt. De televisie-uitzending wordt gepresenteerd door Dionne Stax.



Vuurwerkshow

De Haagse burgemeester Pauline Krikke is verheugd dat Den Haag dit jaar het decor vormt. 'Het Binnenhof met de Hofvijver is niet alleen een icoon van Den Haag, het is ook het hart van onze nationale democratie. Hoeveel Nederlanders zouden er niet een foto hebben gemaakt op die bekende plek? Ik kijk er zeer naar uit om daar met de duizenden aanwezige Hagenaars en de miljoenen Nederlanders die via de televisie meekijken het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar in te luiden. En natuurlijk om daarbij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar te wensen', stelt zij in een verklaring

Den Haag organiseerde eerdere jaren ook al een vuurwerkshow op de Hofvijver. Het evenement op 31 december is van 21.00 uur tot 1.30 uur.

Den Haag hoopt dat het een 'plaatselijk, feestelijk en gezellig karakter' krijgt. Op de Plaats en het Buitenhof zijn dj's en er is horeca. Vanaf 28 december is er al een videoprojectie te zien op de gevel van de gebouwen van het Binnenhof. Het vuurwerk om middernacht wordt vanaf pontons in de Hofvijver afgestoken. Dit wordt ondersteund met een 'multimediashow vol muziek, licht en video', aldus de gemeente.

