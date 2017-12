PostNL: 'We gaan de claim van vijf miljoen bestuderen'

DEN HAAG - PostNL vindt dat het bedrijf zich aan de huidige wet- en regelgeving houdt. Daarmee reageert het postbedrijf op protest van pakketsorteerders in Den Haag. Die stellen PostNL aansprakelijk voor grove onderbetaling via een schijnconstructie en eisen een vergoeding van vijf miljoen euro, een fasoenlijk loon en echte banen.

De pakketsorteerders protesteren daarom dinsdag bij het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag. Een woordvoerder van PostNL reageert: 'We gaan de claim van vijf miljoen zorgvuldig bestuderen en dan een mening vormen. Het is te kort dag om nu verder te reageren omdat we hem net binnen hebben gekregen.'

'We zijn van mening dat we ons houden aan de huidige wet- en regelgeving. Let wel: deze mensen zijn in dienst van uitzendbureau In Person. En we verwachten dat deze onderaannnemer zijn zaken goed op orde heeft', reageert het bedrijf op de vraag of het niet tijd wordt dat PostNL zijn verantwoordelijkheid neemt en goed voor de pakketsorteerders gaat zorgen.



Onwettig

De FNV heeft een rapport van de Inspectie SZW in handen over het uitzendbureau In Person dat actief is op de drie PostNL-depots in Waddinxveen, Goes en Amersfoort. In dit rapport wordt de constructie die PostNL gebruikt als onwettig beoordeeld.

