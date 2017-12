Deel dit artikel:











IN BEELD: Sinterklaas verrast zieke kinderen in Juliana Kinderziekenhuis

DEN HAAG - Het is 5 december en dat betekent Pakjesavond! Sinterklaas en zijn pieten namen extra lang de tijd om langs te gaan bij zieke kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. De kinderen werden verrast met een persoonlijk bezoekje en uiteraard met cadeaus en kruidnoten. Bekijk de mooiste foto's.

Sinterklaas en zijn pieten verrasten zieke kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis (Foto: Omroep West)

Sinterklaas en de pieten kwamen aan via het dak van het Juliana Kinderziekenhuis (Foto: Omroep West)

Sinterklaas begroet zijn jongste fans (Foto: Omroep West)

Sinterklaas in het Juliana Kinderziekenhuis (Foto: 3)

Sinterklaas nam ook cadeaus mee voor de kinderen (Foto: Omroep West)

Sinterklaas samen met zijn pieten in het Juliana Kinderziekenhuis (Foto: Omroep West)

Foto: Omroep West

Sinterklaas en zijn pieten in het Juliana Kinderziekenhuis (Foto: Omroep West)

Sinterklaas en zijn pieten in het Juliana Kinderziekenhuis (Foto: Omroep West)

Sinterklaas en zijn pieten in het Juliana Kinderziekenhuis (Foto: Omroep West)