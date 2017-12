Leraren gaan opnieuw staken

REGIO - Leraren in het basisonderwijs gaan volgende week dinsdag opnieuw staken. Het ultimatum dat ze het kabinet hadden gesteld is verstreken en hun eisen zijn niet ingewilligd.

De ontevreden leerkrachten, onder leiding van actiegroep 'PO in actie', willen 1,4 miljard euro voor het basisonderwijs. Het geld is bedoeld om het dreigende lerarentekort af te wenden. Maar minister Arie Slob zegt niet meer te kunnen bieden dan de driekwart miljard die in het regeerakkoord is afgesproken.

Begin oktober hielden de leraren ook al een landelijke staking. Vrijwel alle basisscholen in het land bleven toen dicht en ongeveer 60.000 juffen en meesters kwamen naar het Zuiderpark in Den Haag om hun protest te laten horen.

