Dit moet je lezen: 9 tips voor het ontspannen optuigen van je kerstboom

REGIO - De Sint heeft nog maar nauwelijks zijn hoogbejaarde hielen gelicht, of de kerststress duikt weer op. Geen zorgen, wij helpen je. Wat gaan we eten? Hoe voorkomen we ruzie aan tafel? Hoe houd ik mijn schoonmoeder op afstand? Die vragen komen later wel. Eerst maar eens de kerstboom optuigen. Dat is soms al lastig genoeg. Negen tips die jou stress besparen!

1. Lampjes, altijd weer die f****** lampjes

Ieder jaar neem je het je opnieuw voor: dit keer ruim ik de lampjes écht netjes op. En ieder jaar knikker je ze weer compleet door de war in de doos. Heb je ze eindelijk uit elkaar gehaald, kijk dan eerst even of ze het wel doen. Je zult niet de eerste zijn die met veel gedoe de lampjes eindelijk op zijn plek heeft zitten, daarna de ballen en slingers erin hangt en er dan na twee uur noeste arbeid achterkomt dat ze het niet doen. Het schijnt zelfs de slimste mensen te overkomen. Maar jij trapt daar nu mooi niet meer in! (Dat je de lampjes altijd alserin moet doen, hoeven we je niet meer uit te leggen. Toch?)

2. Nieuwe lampjes dan misschien?

Eens een keer nieuwe lampjes kopen is natuurlijk ook geen slecht idee. De vertrouwde kleine lampjes in groen plastic zijn tegenwoordig een zeldzaamheid, die zijn nauwelijks nog meer te krijgen. Het is led wat de klok slaat. Goed voor het milieu en vanwege de energiezuinigheid ook goed voor de portemonnee. De nostalgische grote lampjes, met zo'n kaarsje en een clip om ze vast te maken zijn wel weer terug in de winkels. Maar die zijn nu ook met ledlicht en hebben nou niet echt een gezellige uitstraling. De kleine ledlampjes kun je in allerlei kleuren krijgen, waaronder 'warm goud'. Dat is al een stuk gezelliger. Let op: in de winkel zie je ze vaak knipperen (er schijnen mensen te bestaan die dat mooi vinden), maar geen zorgen: met één druk op de knop branden ze gewoon de hele tijd. Extra tip: neem er genoeg mee. Niks zo ergelijk als wanneer je - vanwege een half verlichte kerstboom - wéér terugmoet naar de bouwmarkt of huishoudzaak. Grrrr.

3. Zoek de haakjes

Nog zo'n klassieke misser. Ben je er helemaal klaar voor om je boom op te tuigen, kun je nergens die stomme kerstbalhaakjes vinden. Het is net als met sokken , ze verdwijnen spontaan en niemand weet waarheen. Elk jaar opnieuw. Het goede nieuws: je koopt ze voor een grijpstuiver bijna overal. De supermarkt, de bouwmarkt, echt overal. Het slechte nieuws: meestal denk je daar pas aan als je begint met optuigen. Maar ook daar trap jij nu mooi niet meer in! (In geval van nood kun je altijd nog paperclips gebruiken)

4. Voer een goed gesprek met je huisdier

Heb je net alles lekker opghangen, zit je met een kop warme chocomel met slagroom te genieten van je nieuwe boom, springt die verdraaide kat of je snoezige puppy weer midden in de boom. Ha! Wie herkent het niet. Er zijn van allerlei sprays voor, sommige mensen zitten klaar met de plantenspuit, anderen voeren een goed gesprek met hun trouwe viervoeter of poezenbeest, maken het dier aan het schrikken zodra het de boom benadert, of gaan over tot fysiek geweld. Dat kan natuurlijk niet, Kerstmis draait natuurlijk om vrede op aarde. Onze tip: hang alleen maar decoratie halverwege de boom, waar je huisdier niet bijkan. Of, beter nog, laat het rustig gaan. Het is de natuur! Die ene bal die er sneuvelt moet je dan maar als bedrijfsrisico zien. Trouwens, het kan veel erger. Denk maar aan je schoonmoeder, die over een paar dagen weer komt. Relativeer, laat het los. Rustááág! Zennnnn...

5. Naalden, naalden en nog eens... Naalden!

Een beetje kerstvierder koopt natuurlijk geen nepper. Duh! Maar met een echte boom zit je hele huis in no time onder de naalden. Tot ver in augustus vind je die vervolgens onder de bank of in je sokken. Wat een drama. Een veelgebruikt huismiddeltje is je boom insprayen met haarlak, om zo uitval van naalden te voorkomen. Helaas, we hebben nieuws voor je: dat werkt niet. En het is nog brandgevaarlijk ook. Niet doen dus! Een kerstboom met kluit schijnt minder naalden te verliezen. Die staat misschien wel iets minder stevig, maar dat moet je er dan maar voor over hebben. Voordeel is dat je deze variant na de Kerst in je tuin kunt planten. Of naar het asiel kunt brengen. Jaja, dat bestaat echt! Koop je er toch eentje zonder kluit, zet hem dan in een speciale houder en vul die met water.

6. Dooie boom

Een dode boom, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Een heel simpele tip: Zet je kerstboom NIET naast de verwarming. Want dan droogt hij extra snel uit. De meest ingewikkelde problemen hebben vaak de simpelste oplossing, dat blijkt maar weer.

7. Tip voor luie mensen

Heb je geen zin om elke keer achter het bankstel te moeten duiken, op zoek naar de stekker van je kerstlampjes? Koop dan voor een habbekrats zo'n stopcontact met afstandsbediening. Scheelt je weer bukken. Als je toch bij de bouwmarkt of die grote gooi- en smijtwinkel bent, neem dan meteen een extra verlengsnoer mee. Zul je namelijk ook altijd zien, wil je de lampjes aansluiten, is het snoer te kort...

8. Beloon jezelf

Laten we eerlijk zijn, het klinkt heel idyllisch om de kerstboom op te tuigen. Gezellig samen met de familie, het kerstgevoel krijgen en 'even' de boom optuigen, met Chris Rea die weer naar huis rijdt voor Kerst op de achtergrond. In de praktijk is het gewoon een rotklus, die altijd weer gedoe oplevert en in het ergste geval ook nog een stevige familieruzie ('nee, ik wil de rode ballen, niet die gouden, die zijn lelijk', 'doe het dan zelf als je het zo goed weet', 'stommerd, waarom heb je die lampjes niet eerst getest?'). Daarom is het goed jezelf alvast een worst voor te houden. Zet alvast wat een lekker glaasje klaar, koop alvast een stukje kerstkrans en laat die kerstmuziek nou gewoon nog maar even uit. Als het optuigen van de boom dan klaar is, begint pas echt het grote genieten. Lekker kijken naar het resultaat van je noeste arbeid!

9. Er is een tijd van komen...

Eens moet die kerstboom weer de deur uit. Dat betekent aftuigen, opruimen (doe die lampjes dit keer nou netjes!) en wegbrengen. Maar het betekent vooral: nóg meer naalden. Aaaaargh! Daarom tot slot misschien nog wel de slimste tip. Pak een groot hoeslaken (liefst tweepersoons) en wikkel dat om de boom. Breng hem daarin naar buiten. Daarna kun je het hoeslaken vrij makkelijk uitschudden (op het balkon of in de tuin natuurlijk). Zo begin je mooi aan een naaldloos 2018!

