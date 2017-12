Drugsverslaafd verliefd stelletje ging uit stelen als noodkreet: rechter geeft ze nog één kans

DEN HAAG - 'Ik hoopte dat ik gepakt zou worden, ik was het zat', zegt Fred, kijkend naar zijn grote liefde Truus. Zij zit een tafel verder. Beiden staan ze terecht voor winkeldiefstal. De twee hebben al tien jaar een relatie en missen elkaar verschrikkelijk. Want Fred zit op dit moment vast in Alphen aan den Rijn. Truus is op vrije voeten.

Fred heeft een flink strafblad en gebruikt cocaine en heroine. Ook Truus heeft een strafblad en een cocaineverslaving. Afgelopen september is de maat vol, zeggen ze. Het duo besluit om op dievenpad te gaan. Ze hopen dat ze gepakt worden om hulp te krijgen voor hun drugsverslaving. Ze zijn dakloos, blut en hebben honger.

Om er voor te zorgen dat ze gepakt worden kiezen ze de Hornbach uit in Wateringen . 'Om bij de Hornbach te stelen moet je een knappe winkeldief zijn, je wordt er altijd gepakt', legt Fred uit. De wangen van de kleine man zijn ingevallen, hij praat moeilijk. 'En dat is gelukt', u bént gepakt', zegt de rechter.



'Schrijnende situatie'

Volgens de officier van justitie is de diefstal bewezen. 'Op camerabeelden is te zien dat verdachten elkaar spullen geven en in een tas doen', zegt de officier van justitie. Ze wijst op schade van winkeldiefstal, 'die wordt doorberekend in de prijs van de artikelen.' Ook wijst ze erop dat de situatie van Truus en Fred 'schrijnend' is. Als je zo lang niks gegeten hebt en blij bent als je gepakt wordt.' Toch moet ze een celstraf eisen omdat de twee eerder in de fout gingen, zegt ze.

Tegen Fred eist ze twee maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. Ook heeft hij nog een oude straf staan voor twee andere zaken. Het OM wil dat Fred die vijf weken ook uit gaat zitten. Tegen Truus eist de officier zeven weken cel, waarvan vier voorwaardelijk. Ook zij heeft nog een straf op de plank liggen: een werkstraf.



'Tranen omdat we niet samen zijn'

Truus wrijft over haar gezicht. 'Ik zie dat u tranen in uw ogen hebt', zegt de officier van justitie. 'Omdat we niet samen kunnen zijn', antwoordt Truus. De twee zouden graag begeleid wonen om samen van hun verslaving af te komen. Maar dat is moeilijk, zegt hun advocaat. 'De wil is er wel, maar uiterst zwak', citeert hij.

De raadsman ziet dan ook meer in een voorwaardelijke celstraf of een werkstraf. 'Werken geeft misschien een beetje energie'. Hij hoopt niet dat de officier van justitie vandaag niet extra streng is omdat een schoolklas de rechtszaak volgt op de publieke tribune.



'U krijg die kans'

Als iedereen aan het woord geweest is, moet de rechter zijn oordeel geven. Hij bladert nog wat door zijn dossiers. Fred en Truus hebben alleen oog voor elkaar. Het lijkt alsof Fred tegen Truus probeert te zeggen: 'het komt wel goed'. En dat komt het ook, als de rechter zijn uitspraak doet. 'Al geeft uw strafblad niet het vertrouwen, u wilt een kans en die krijgt u', zegt de rechter.

Hij legt ze een celstraf op, maar het deel dat ze moeten zitten hebben ze al vastgezeten in voorarrest. Beiden krijgen ze nog wel een taakstraf, Fred van 80 uur, Truus 20 uur minder. Naast de straf gelden strenge voorwaarden. De twee worden zeven weken verplicht opgenomen om af te kicken en moeten meewerken met de reclassering. Truus en Fred geven elkaar nog even snel een knuffel. Als Fred wordt weggevoerd door de parketwachten zwaait hij nog een keer naar Truus.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.





