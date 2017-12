Huis in Katwijk gesloten na vondst harddrugs

KATWIJK - Burgemeester Cornelis Visser van Katwijk heeft een huis aan de Colijnstraat voor een periode van drie maanden gesloten nadat daar een handelshoeveelheid harddrugs werd ontdekt.

De politie kwam de harddrugs op het spoor na verschillende klachten uit de omgeving. De handel in drugs is vaak de oorzaak van overlast en ernstige criminaliteit zoals geweld, berovingen of bedreigingen. Daarom vraagt de politie verdachte situaties altijd te melden.