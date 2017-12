Auto slaat over de kop op A12, weg weer vrij

Hoe dit ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. (Foto: Twitter weginspecteur Rogier)

REEUWIJK - Twee rijstroken van de A12 naar Utrecht werden dinsdag een uur afgesloten nadat daar rond het middaguur een auto over de kop sloeg. Dit gebeurde na een aanrijding waarbij ook een vrachtwagen betrokken was.

De afsluiting van de rijstroken leidde tot file tussen Gouda en Reeuwijk. Die veroorzaakte ongeveer een kwartier vertraging.

In verband met het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Verkeer naar Utrecht werd aangeraden om te rijden via Alphen aan den Rijn over de de A4 en N11. Rond 13.30 uur werden alle rijstroken weer vrijgegeven.