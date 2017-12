Deel dit artikel:











Getinte man met lange groene jas gezocht in verband met overval Foto: Regio15

DEN HAAG - De man die maandagavond een overval pleegde bij avondwinkel Quick-E in de Valkenboslaan in Den Haag is een getinte man met een lengte van 1,70 meter. Hij wordt 20 jaar oud geschat, meldt de politie.

Een verkoopster van de winkel was alleen in de zaak toen de man binnenkwam. Ze zag dat hij spullen uit de schappen pakte. Toen hij voor de verkoopster stond om af te rekenen, zei hij dat hij geen geld had en dat hij geld zou gaan halen. Toen de man koprte een tijd later naar de winkel terugkeerde, had hij een steekwapen bij zich. Hij bedreigde hij de verkoopster hiermee en probeerde geld uit de kassa te pakken. Daarop drukte de verkoopster op de alarmknop. Vervolgens ging de verdachte er met de boodschappen vandoor.

Bontkraag De verdachte heeft kort zwartkleurig haar en heeft een normaal postuur. Hij droeg een lange, groene jas met een bontkraag, een lichtkleurig trainingsjack, een zwarte trainingsbroek en zwarte schoenen.