Geen smoesjes meer: zo schop je jezelf ook in de winter de deur uit om te trainen voor de CPC

DEN HAAG - Je hebt je vol goede moed ingeschreven voor de NN City Pier City Loop, maar nu weet je niet eens meer waar je hardloopschoenen zijn. Druk, koud, donker... je verzint meer smoesjes dan dat je kilometers loopt. Hoe zorg je ervoor dat je toch blijft trainen in de winter en in maart goed voorbereid aan de start staat? Wij legden de meest gebruikte smoesjes voor aan Haagse blogger Annemerel de Jongh, die dit jaar een boek vol hardloopmotivatie schreef: Ik heb geen zin. Wedden dat je straks wel zin hebt?

Smoes 1: Het is koud buiten

Annemerel: 'Tegen kou kun je je kleden. Draag genoeg laagjes. Als het echt heel koud is, kun je zelfs thermo-ondergoed dragen. Je hebt het zogeheten drielagen systeem, dan draag je dus een onderlaag, een longsleeve en een isolerende buitenlaag zoals een jasje. Als je eenmaal bezig bent, heb je het ook al snel niet meer koud. En drink bij thuiskomt lekker thee of warme chocolademelk.'

Smoes 2: Ik heb helemaal geen tijd om hard te lopen

'Iedereen kan wel een half uurtje in zijn dag vrijmaken en dat hoeft helemaal niet iedere dag. Je moet van sporten een prioriteit maken. Zet het gewoon in je agenda, net als je werk en andere afspraken. Sporten is een investering in jezelf. Als je goed voor jezelf zorgt, ben je uiteindelijk ook beter in je werk, een betere partner, enzovoort. Dus maak de afspraak met jezelf en onthoud dat het je uiteindelijk tijd oplevert.'

Smoes 3: Ik ben gewoon moe!

'Dat is écht een smoes! Als je niet veel sport, raak je ook energie kwijt. Je hoeft het niet te overdrijven door iedere dag te sporten, maar als je drie keer in de week sport krijg je een betere conditie en dat is juist goed voor je energie. Uiteindelijk word je daar weer minder moe van. Niet denken: Ik word er moe van, want uiteindelijk valt dat wel mee. Gewoon gaan!'

Smoes 4: Het is vroeg donker buiten

'Probeer een sportmaatje te vinden. Ik denk dat je je minder onveilig voelt als je samen gaat sporten. Daar komt ook nog eens het voordeel bij dat als je een afspraak met iemand anders hebt, je die minder makkelijk afzegt. Als je toch alleen loopt, ga dan in het donker niet in afgelegen gebieden hardlopen. Blijf in woonwijken. Zorg verder dat je goed verlicht bent. Sommige sportwinkels verkopen verlichting voor hardlopers. Dat zorgt er dan voor dat je twintig meter voor je uit kunt kijken en dat anderen jou ook kunnen zien, wel zo veilig.'

Smoes 5: Ik heb gewoon geen zin

'Denk niet te veel na en ga gewoon naar buiten! Je bedenkt allemaal smoesjes: je zit lekker op de bank, het is lekker warm binnen, geen zin om op te staan... Je kunt er een dagje aan toegeven en met jezelf afspreken dat je morgen echt gaat. Of je kunt gewoon gaan. En als je dan terugkomt, voel je je waarschijnlijk onoverwinnelijk. Nu mag je met een gerust hart op de bank gaan zitten. Blijf je toch een dagje binnen, geniet daar dan van en voel je er niet schuldig om. Als je maar met jezelf afspreekt dat het bij die ene keer blijft!'

Klaar voor de start?

We vroegen Annemerel of ze verder nog tips heeft voor het Haagse hardloopevenement. 'Je weet nooit wat voor weer het is met de City Pier City. Dit jaar was het heel warm, maar het heeft ook wel eens gesneeuwd. Dus maak geen excuses om niet naar buiten te gaan als het bijvoorbeeld regent, want op raceday zijn alle omstandigheden mogelijk. Je kunt maar beter voorbereid zijn.'

Tja, en als je het nu nóg niet op kunt brengen, niet getreurd. De CPC is pas op 11 maart, dus volgens Annemerel heb je nog tijd zat om te trainen: '1 januari is ook nog een mooi moment om te beginnen! Met je katerkop naar buiten, het jaar goed beginnen met een lekker stukje hardlopen.'

