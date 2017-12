Deel dit artikel:











Nieuwe dienstregeling voor bus en trein: dit verandert er voor jou Foto: John van der Tol

REGIO - Nog een kleine week en dan verandert de dienstregeling in het openbaar vervoer. Zondag 10 december gaat de nieuwe dienstregeling in van Arriva, Connexxion en de NS. Bij de HTM verandert er weinig. We hebben de belangrijkste wijzigingen hieronder voor je op een rijtje gezet.

Reizigersvereniging Rover kan zich over het algemeen vinden in de nieuwe dienstregeling. 'Er zijn allemaal kleine veranderingen', zegt Hans van Dam van Rover Holland Rijnland. 'Wij zijn er tevreden mee', reageert Jan-Willem Fortuin van Rover Gouda en Midden-Holland. De NS heeft geen grote wijzigingen in onze regio. Wel komen er twee stations bij. In Boskoop wordt tegelijk met de nieuwe dienstregeling het nieuwe station Boskoop Snijdelwijk geopend. Hier stopt vier keer per uur de R-net Sprinter tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Ook Waddinxveen krijgt vanaf het voorjaar een nieuw station: Waddinxveen Triangel.

Een van de belangrijkste wijzigingen bij Arriva is de komst van R-net rond Boskoop. Lijn 187 van Oegstgeest naar Gouda rijdt vanaf 10 december niet verder dan station Boskoop. 'Dit heeft te maken met de extra treindienst tussen Boskoop en Gouda, dus dat past helemaal', zegt Van Dam van Rover.

In Alphen aan den Rijn wordt R-net 470 (naar Schiphol) de opvolger van Qliner 370. Doordat deze niet bij alle haltes stopt, is deze lijn sneller dan voorheen. Nadeel is volgens Rover dat R-net 470 niet meer stopt bij het wegrestaurant bij de A4. 'Dat is een verslechtering. Mensen die van die halte gebruikmaken, moeten langer wachten.'

In de Krimpenerwaard is bus 196 een knelpunt, zegt Jan-Willem Fortuin van Rover Gouda en Midden-Holland. 'De bus tussen Gouda en Ouderkerk aan den IJssel wordt in de avond een belbus. Je moet nu een uur van te voren bellen als je met de bus wilt.' Fortuin snapt de verandering. 'Er zijn daar heel weinig reizigers, we snappen dat er geschipperd moet worden. We hebben liever een belbus dan helemaal niks meer.'

Goed nieuws voor alle reizigers tussen Zoetermeer en Leiden. In het weekend gaat er, bij wijze van proef, een nachtbus rijden tussen Zoetermeer en Leiden, nachtbus 800.

Lijn 46 van Connexxion (Den Haag - Voorschoten) gaat voortaan via de Binckhorst in Den Haag rijden. Rover Den Haag is blij met de extra stops. 'Hierdoor wordt de Binckhorst beter bereikbaar.'

De HTM komt nog niet met een nieuwe dienstregeling. Door uitlopende werkzaamheden bij Hollands Spoor blijven de omleidingen langer van kracht. Wel wordt vanaf 18 december tram 19 tussen Leidschendam en Delft doorgetrokken naar het station van Delft. 'Er komen twee haltes bij,' zegt een woordvoerder van HTM.

» De nieuwe dienstregeling van de NS vind je hier

» De nieuwe dienstregeling van Arriva vind je hier

» De nieuwe dienstregeling van Connexxion vind je hier LEES OOK: Nieuw plein voor Hollands Spoor krijgt vorm: 'Dit is wat het station verdient'