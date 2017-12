Deel dit artikel:











'Schietpartij' Ter Heijde: bewoner mag 3 maanden zijn huis niet in Politie ter plaatse na het vermeende schietincident | Foto: Marofer

TER HEIJDE - Als het aan burgemeester Van Ardenne van Westland ligt, mag een bewoner van de Piet Heinstraat in Ter Heijde drie maanden zijn huis niet meer in. In zijn woning werd 3,6 kilo wiet gevonden, tijdens een onderzoek naar een vermoedelijke schietpartij.

Zover is het nog niet. De bewoner heeft via een kort geding een zogenoemde voorlopige voorziening aangevraagd, en daarom kan het besluit van de burgemeester nog niet worden uitgevoerd. De Piet Heijnstraat werd op 2 november afgezet na een melding van een schietpartij. Meerdere mensen hadden een knal gehoord, maar de politie vond geen sporen van een gelost schot.

'Rekening houden met criminele activiteiten' De gemeente Westland laat weten dat de situatie toch dusdanig ernstig is dat de sluiting van de woning nodig is. 'Buurtbewoners maken zich zorgen over de veiligheid van zichzelf en hun spelende kinderen.' Volgens de burgemeester is de openbare orde aangetast en moet rekening worden gehouden met criminele activiteiten in en rond de woning. De burgemeester acht de sluiting noodzakelijk om de rust in de omgeving te doen wederkeren en herhaling van de verstoring van de openbare orde te voorkomen.'