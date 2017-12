Evenement Winterlicht is nog op zoek naar zangers en zangeressen

DEN HAAG - Zangers van diverse zangkoren uit Den Haag zijn hard aan het repeteren zodat ze in het weekend van 15 en 16 december tijdens 'Winterlicht' een mooi huiskamerconcert kunnen geven aan eenzame ouderen. En de organisatie zoekt nog meer gouden keeltjes, dus misschien zoeken ze jou wel!

De decembermaand is bij uitstek de tijd om aan elkaar te denken en iets voor de ander te doen. Want niet iedereen heeft het makkelijk, zo zijn er bijvoorbeeld veel mensen die zich eenzaam voelen, heel wat mensen zitten met Kerst alleen. Om een klein beetje licht te brengen kunnen zij bezoek krijgen van een klein koortje van 4 zangers die voor hun zal zingen. Dit zijn vooral liedjes in de kerstsfeer zoals bijvoorbeeld Bing Crosby.

De organisatie van Winterlicht is nog op zoek naar meer zangers en zangeressen. Je hoeft niet heel intensief te oefenen. Patty Broese van Groenou vertelt; 'We hebben een vast repetoire en de stemmen worden op enig moment op elkaar afgestemd, vertelt . Leeftijd maakt ook niet uit. We hebbeneen koortje waarbij de jongste 22 jaar is en de oudste 93 jaar. Dat is juist leuk'!', aldus de initiatiefnemer.



Winterlicht

Het is een onderdeel van 'Winterlicht', een evenement wat in het weekend van 15 en 16 december gehouden wordt in de wijk Segbroek. Met een kerstmarkt, hot choco en het onsteken van de duurzame feestverlichting voor de weimarstraat waar basisscholen en buurtbewoners al maanden aan werken.

Wil jij ook wel meedoen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl