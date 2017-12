Deel dit artikel:











Sinterklaas met loeiende sirenes naar school gebracht Foto: Omroep West

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op veel scholen in onze regio werd Sinterklaas dinsdag binnengehaald. De goedheiligman had het er maar druk mee en leek zelfs even niet overal langs te kunnen gaan.

Zo kwam bij de J.P. Sweelinckschool in Alphen aan den Rijn het nieuws binnen dat Sinterklaas mogelijk verhinderd was en dat alle leerlingen voor niets op het schoolplein stonden te wachten. Gelukkig had de Alphense politie een oplossing en werd de sint samen met zijn pieten met loeiende sirenes naar de school geëscorteerd. Dinsdagavond vieren veel mensen nog pakjesavond. Sinterklaas keert woensdag weer terug naar Spanje. IN BEELD: Sinterklaas verrast zieke kinderen in Juliana Kinderziekenhuis