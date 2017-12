Deel dit artikel:











Monika is postsorteerder bij PostNL: 'Ik werk hard, maar ik kan nauwelijks rondkomen' Postsorteerders uit Waddinxveen | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Monika Polatowska staat met haar zoontje op haar arm en een demonstratiebord in de hand. Om haar heen collega's van het sorteercentrum Waddinxveen van PostNL. Ze staan voor het hoofdkantoor van het postbedrijf in Den Haag. 'Ons sorteerwerk wordt slecht betaald,' zegt Polatowska. 'Ik werk hard, vaak in de avonduren, maar ik kan nauwelijks rondkomen.'

FNV-bestuurder Mariette van der Neut vindt het schandalig dat de postsorteerders de Sinterklaaskadootjes voor heel Nederland verwerken, maar zelf zo matig beloond worden. 'Ik begrijp niet waarom PostNL hiervoor kiest. Een uitzendkracht is al een goedkope oplossing voor het bedrijf, maar ze proberen het nog goedkoper te maken.' Uitzendbureau In Person zou postsorteerders via een lege bv aan het werk zetten bij PostNL, een zogenaamde contracting-constructie. Op deze manier zijn de postsorteerders niet in dienst van PostNL en ze kunnen ook geen aanspraak maken op de cao. De sorteerders werken onregelmatig, vaak 's nachts en verdienen het minimum loon, iets meer dan 9 euro per uur.

Eis van 5 miljoen Zo'n 30 postsorteerders uit Waddinxveen en FNV overhandigden een rapport van de Inspectie SZW aan het postbedrijf. Daarin staat dat de constructie die PostNL gebruikt, onwettig is. Ze eisen een nabetaling van vijf miljoen euro. Het postbedrijf krijgt twee weken de tijd om hierop te reageren. Anders stapt de FNV naar de rechter. De FNV-actie is uitgerekend op de dag dat PostNL een recordaantal verwerkte pakketten bekendmaakt. Jeroen Veldstra, HR-directeur PostNL, zegt de postsorteerders vooral in deze drukke tijd te waarderen, maar wil nog niet ingaan op de claim van vijf miljoen euro. We gaan dit rapport nadrukkelijk bestuderen en komen erop terug.'