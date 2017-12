Gladde wegen: vijf tips om je auto op de weg te houden

DEN HAAG - Oppassen op de weg vanavond en komend weekend, want het kan door winterse buien behoorlijk glad zijn. Daarom vijf tips om niet met de auto in de slip te raken - en je auto op de weg te houden als dat toch gebeurt.

Tip 1: Auto winterklaar maken

Zorg dat je auto winterklaar is. Je banden moeten voldoende profiel hebben zodat je genoeg grip hebt op de weg. Het is ook belangrijk dat al je verlichting werkt, zodat je goed zicht hebt en ook door anderen goed gezien wordt.

Tip 2: Afstand houden en snelheid aanpassen

Pas je rijstijl aan als je de weg opgaat. Let goed op andere weggebruikers en houd meer afstand. Pas ook je rijsnelheid aan. Dan zijn de gevolgen minder groot als het toch fout gaat. Trek ook rustig op. Door abrupte bewegingen slip je sneller.

Tip 3: Corrigeren met je stuur

Glibbert je auto toch een beetje? Blijf dan kijken en sturen naar het punt waar je naartoe wil. Door ver vooruit te kijken, stuur je vaak automatisch de juiste lijn. Zo kun je vaak met je stuur de glijpartij al corrigeren en weer grip op de weg krijgen.

Tip 4: In de slip? Niet remmen, maar ontkoppelen

Gaat het toch fout en heb je een slippartij met de auto? Niet remmen! Dan glijd je namelijk gewoon door. Laat je gas los en ontkoppel je auto. Door het intrappen van je koppeling wordt de auto niet meer aangedreven en haal je de snelheid eruit. Door voorzichtig bij te sturen, kun je de auto weer onder controle krijgen.

Tip 5: Oefenen met een training

Sta je al doodsangsten uit bij het idee om de weg op te gaan als het glad is? Dan is het volgen van een training misschien een goed idee. Bij een slipcursus kun je ervaren hoe het is als je auto wegglijdt en oefen je wat je dan moet doen. Dan word je als het 'voor het echie is' in elk geval niet meer overvallen.

