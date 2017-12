SP en PvdA in Leiden maken zich zorgen over oude geisers

LEIDEN - Oude geisers die mogelijk een risico voor de gezondheid zijn, moeten zo snel mogelijk uit woningen verdwijnen. Dat vinden de PvdA en de SP in de Leidse gemeenteraad. De partijen zeggen dat naar aanleiding van een incident met het levensgevaarlijke koolmonoxide in de Leidse Merenwijk. Daarbij zijn flatbewoners aan de dood ontsnapt.

In de Merenwijk wordt een dag na het bijna fatale incident met koolmonoxide nog flink nagepraat over wat er gebeurd is. Nog niet iedereen is van de schrik bekomen. 'De flat realiseert zich dat we aan de dood ontsnapt zijn', zegt bewoonster Nelly Roeplal. 'Ik heb het maar net overleefd.'

In de nacht van zondag op maandag stonden alle flatbewoners aan de Valkenhorst ineens gedwongen op straat. Er was koolmonoxide gelekt uit een aantal oude geisers in de flats. Bewoners huren de flats, maar zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun geiser.



Inspectie deugt niet

Toevallig had Nelly Roeplal net iemand voor een controle langs laten komen, maar dat mocht dus niet baten. 'Ik zeg u, die monteur wist niet waar hij mee bezig was, want nu is mijn geiser door de brandweer afgekeurd.'

Woningcorporatie De Sleutels is nu in de Merenwijk bezig om zoveel mogelijk geisers te vervangen. Maar de corporatie heeft in totaal duizend woningen met een geiser. En dus maakt Antoine Teeuwen van de SP in Leiden zich zorgen over de veiligheid van de bewoners. 'Die geisers moeten gewoon zo snel mogelijk weg,' stelt hij.



'Niet te langen wachten met geisers vervangen'

Het onderhoud van de geisers in eigen beheer nemen is volgens Gerda van den Berg van woningcorporatie De Sleutels geen optie, omdat de geisers eigendom zijn van de huurders. Toch heeft de Leiderdorpse woningcorporatie Rijnhart Wonen wel daarvoor gekozen. 'Wij vinden het risico te groot om het onderhoud aan de mensen zelf over te laten', aldus een woordvoerster.

De Sleutels is wel van plan om uiteindelijk alle geisers in de stad te vervangen. Maar dat zou wel eens vijf jaar kunnen duren. 'Zo lang kun je de mensen niet laten wachten', zegt SP'er Teeuwen. We hebben gezien dat het zo fout kan gaan. Er is geld, en dus moeten die geisers gewoon weg.'

