Liquidatie Rooseveltstraat Leiden in april voor de rechter

Zeynel Er werd doodgeschoten in de Rooseveltstraat in Leiden. (Foto: AS Media)

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag behandelt begin april volgend jaar de liquidatie van Zeynel Er. Dinsdag bleek tijdens een zogeheten pro forma zitting dat dat tussen drie en zes april moet gebeuren. Er, eigenaar van een bouwbedrijf en zakenman, werd op 14 juni 2016 op klaarlichte dag neergeschoten op de Rooseveltstraat in Leiden. Hij overleed twee dagen later aan zijn verwondingen. De reden voor de liquidatie is nog altijd onbekend.

Voor de dood van Er zitten op dit moment nog twee mensen vast. De 24-jarige Leon N. uit Zoetermeer en de 36-jarige Mohamed H. uit Zaandam. Zij werden een maand na de moord aangehouden. H. kreeg dinsdag te horen dat hij het proces niet op vrije voeten mag afwachten.

De rechter legde uit dat er nog te veel ernstige bezwaren zijn om hem vrij te laten. Zo noemde de rechter de omstandigheden waaronder de moord gepleegd zijn, de aanwezigheid van H. in Leiden op de dag van de moord en het feit dat hij niet wil zeggen wat hij op de dag van de moord in Leiden deed. Daarbij werd na de moord een DNA-spoor van H. gevonden op de vluchtauto.



Verdachten zwijgen

De advocaat van H. had gevraagd of zijn client het proces in vrijheid mocht afwachten. De raadsman klaagde tijdens de zitting dat onderzoeken in deze zaak lang op zich laten wachten en dat het Openbaar Ministerie pas laat de opdrachten geeft hiervoor. 'Dat had veel eerder gekund en gemoeten.' Ook de voorzitter van de rechtbank maakte zich nog even boos omdat er stukken uit het dossier ontbraken. 'Ik maak mij daar toch een beetje zorgen over,' zei hij.

De tweede verdachte, Leon N., was niet aanwezig op de zitting. Ook hij zit nog vast. De twee hebben tot nu toe niet veel openheid willen geven over de zaak en hun rol. Tijdens een vorige zitting beriepen de twee zich op hun zwijgrecht. H. zei toen: 'Als ik dingen ga verklaren, dan ben ik straks aan de beurt. Het is gewoon te gevaarlijk.'

