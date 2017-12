Geen gemeentehuis voor fusiegemeente Noordwijk

NOORDWIJK - Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout fuseren. De fusiegemeente krijgt de naam 'Noordwijk'. In de nieuw te vormen gemeente liggen vier kernen: Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk. Maar voor het zover is, moet er nog veel gebeuren.

De twee gemeenten zijn al druk bezig met voorbereidingen om één nieuwe fusiegemeente te vormen. Voor deze fusie is 5,6 miljoen euro uitgetrokken. Dit geld is nodig voor de extra inzet van de ambtenaren die werken aan het fusieproces en voor de synchronisatie van de computersystemen.

Ook is er veel geld nodig voor de verhuizing van beide gemeenten. Waar de verhuizing precies heen gaat, is nog niet duidelijk. Het is namelijk nog niet zeker of er in Noordwijk wel een traditioneel gemeentehuis gaat komen. De bestuurders willen de nieuwe gemeente namelijk in een moderner jasje stoppen.



Enquête

Wat dit concreet betekent, is nog niet duidelijk. Volgens de burgemeesters Jan Rijpstra van Noordwijk en Gerrit Goedhart van Noordwijkerhout hangt dit af van de behoeftes van de inwoners. Door middel van een enquête worden deze onderzocht. De inwoners krijgen een vragenlijst, waarin wordt gevraagd wat zij verwachten van de fusiegemeente.

Een traditioneel gemeentehuis - met loketten, raadzaal, ambtenarenkantoren en trouwzaal - zou dan wel eens verleden tijd kunnen zijn. Burgemeester Goedhart zegt dat je daar geen centraal gebouw voor nodig hebt. Zo is het heel goed mogelijk van het oude raadhuis een trouwlocatie te maken en kan een paspoort in de toekomst thuis worden bezorgd. Uit de enquête moet dan wel blijken dat de inwoners dit willen.



Gemeenteraad

Voor de nieuwe fusiegemeente moet er ook nog een gemeenteraad worden gekozen. Hiervoor wordt niet bij gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart gestemd. Door de herindeling gaan de inwoners van Noordwijk en Noordwijkerhout pas eind volgend jaar naar de stembus. In november 2018 kiezen de inwoners het nieuwe bestuur van Noordwijk, dat dan op 1 januari 2019 van start gaat.

