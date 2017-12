Rennen in een Kerstmannenpak? Het kan in Leiderdorp!

LEIDERDORP - De Santa Run. Rennen in een pak van de Kerstman. Het gebeurt al in verschillende plaatsen, en nu komt het evenement ook naar Leiderdorp. Op 9 december mag je aan de bak!

Het hardloopevenement is een loop van drie kilometer. Hij geldt als warming-up voor de Sterrentocht, schrijft mediapartner Unity. Het begint om 16.00 uur bij zwembad De Does. De eindstreep is getrokken bij IJscafé Danice.

De Santa Run is onderdeel van de zogenoemde Kerstafette. Vorig jaar was het volgens de organisatie een groot succes. Er kwamen in totaal meer dan 4000 bezoekers op af.

