DELFT - Bij kinderboerderij Tanthof in Delft is dinsdag een pony vermoedelijk om het leven gebracht. Dat meldt de politie aan Omroep West.

Op de kinderboerderij aan het Abtswoude wordt momenteel onderzocht hoe het paard is gestorven. De politie gaat uit van mishandeling, laat een woordvoerder weten. 'Maar uit het onderzoek moet blijken of dat daadwerkelijk het geval is.'

