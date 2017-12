Deel dit artikel:











Vrachtwagen met aardappelen omgekieperd in weiland Foto: MediaTV

NIEUWERBRUG - Langs de N458 heeft dinsdagavond onbedoeld een heus aardappelveld gelegen. Aan de Bree in Nieuwerbrug was namelijk een vrachtwagen gekanteld. Het voertuig belandde in de berm van een sloot, met als gevolg dat het weiland werd bezaaid met piepers.

Het ongeval gebeurde vlak na 18.00 uur. Hoe de vrachtauto is gekanteld en of de chauffeur daarbij gewond is geraakt, is niet bekend. Na de melding van het ongeluk was wel een ziekenwagen uitgerukt. LEES OOK: Ravage op Moordrechtboog (N457) na ongeluk, weg blijft tot in de avond dicht