De Sint heeft stinkvoeten en een paarse onderbroek, en Piet is voor ADO Sinterklaas bij de familie Sparreboom | Beeld: Facebook Live Omroep West

DEN HAAG - Het is een heerlijk avondje! Wij van Omroep West hadden het geluk dat we meemochten met Sinterklaas en Piet naar de familie Sparreboom. En daar leerden we wat nieuws. De Sint heeft namelijk best wel een beetje stinkvoeten.

Sinterklaas trekt namelijk altijd graag zijn schoenen uit als hij thuiskomt. En wat blijkt: Piet is daar lang niet altijd blij mee. 'Sinterklaas heeft stinktenen,' zegt Piet tegen de familie Sparreboom. 'Maar het is niet erg hoor,' zegt de hulp van Sint er snel bij. Sinterklaas moet heel even bijkomen van de situatie. 'Ik vind dit wel een beetje jammer,' zegt hij. Totdat Piet zegt dat de papa van Rosalie ook stinktenen heeft. 'Die zijn nog veel erger!' zegt Sint.

'Oké ik zeg het gewoon, een paarse' Maar dat is niet het enige moment dat de Sint zich een beetje beschaamd voelt. Piet vraagt zich namelijk tijdens het bezoek hardop af of Sinterklaas ook een rode onderbroek aan heeft, omdat de rest van zijn kleren zo rood is. Sinterklaas wil eerst niet reageren. 'We zijn live bij TV West. Dan ga ik toch niet zeggen dat ik een rode onderbroek aan heb. Dat is toch raar?' Maar toch zegt hij het: 'Nou oké, een paarse. Ik zeg het gewoon.' Vervolgens kan Piet niet achterblijven: 'Ik heb een gele aan!'

Piet heeft een ADO-pak aan Maar dan gaat het bijna mis. Vincent komt op schoot zitten bij Piet. Hij houdt van voetbal, en dus vraagt Sint wat zijn favoriete club is. 'Feyenoord,' zegt Vincent. Oei. Dat is lastig voor Piet. 'Ik heb m'n ADO-pak aangetrokken,' zegt Piet. 'Nu heb ik een probleem!' Maar al snel is het weer gezellig in huize Sparreboom. En dat zal het vast nog lang blijven.

Bekijk de hele video van Sint en Piet bij de familie Sparreboom terug: