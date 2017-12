West Wekker: Sinterklaas weer op weg naar Spanje

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is de dag dat Sinterklaas weer uit ons land vertrekt... Jammer, maar een ander feest komt eraan. Op naar Kerstmis! Waarschijnlijk had je het gisteravond nog te druk met cadeautjes uitpakken, gedichten voorlezen en pepernoten oppeuzelen. Wees gerust, wij hebben het laatste nieuws op een rijtje gezet. Dit is de West Wekker!

1. De Sint heeft stinkvoeten en een paarse onderbroek, en Piet is voor ADO

Na pakjesavond begint de goedheiligman vandaag aan zijn tocht huiswaarts. Ook in onze regio heeft hij gisteravond veel kinderen blij gemaakt met cadeautjes. Zoals ook de kleinsten in het gezin van de familie Sparrenboom uit Den Haag. Dit bezoek leverde wel nog een ongemakkelijk gesprek op tussen Vincent en Piet...

2. Pony vermoedelijk vermoord op kinderboerderij

De politie onderzoekt hoe een pony van kinderboerderij Tanthof in Delft is overleden. Het vermoeden bestaat dat het dier is overleden na mishandeling.

3. Broodje Bal en 'Koeietiet' dreigen na 108 jaar te verdwijnen

Het is een begrip in Den Haag: broodjeszaak Dopmeijer aan de Rijswijkseweg. Maar na 108 jaar dreigen vermaarde broodjes als broodje bal en uierbord te verdwijnen. De zaak staat namelijk te koop.

4. Vrouw (36) vermist in Nieuwveen

Sinds afgelopen zaterdag wordt in Nieuwveen een 36-jarige vrouw vermist. Haar naam is niet bekendgemaakt. De 1.70 meter lange vrouw met kort geschoren blond haar droeg op de dag van haar verdwijning een joggingbroek, een zwarte driekwartsjas met bontkraag, een groene muts en zwarte Nike-schoenen.

5. Rennen in een Kerstmannenpak? Het kan in Leiderdorp!

De Santa Run! Rennen in een pak van de Kerstman. Het gebeurt al in verschillende plaatsen en nu komt het evenement ook naar Leiderdorp. Op 9 december mag je aan de bak!

Het weer: wolken, maar geen regen! Het wordt een graad of tien.

Vanavond op TV West: Wegen naar zee

Vanaf woensdag 6 december zendt TV West de serie Wegen naar Zee uit. We volgen de levensloop van drie generaties van zeven Scheveningse vissersfamilies. Welke keuzes bepaalden hun loopbaan en werk? Met hun verhalen delen de Scheveningse families een schat aan nieuw immaterieel erfgoed. Een serie over trots, kracht en vooral: verbondenheid met elkaar.