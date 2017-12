Broodje Bal en 'Koeietiet' dreigen na 108 jaar te verdwijnen

DEN HAAG - Broodjeszaak Dopmeijer is een begrip in Den Haag. Maar na 108 jaar dreigt er een einde te komen aan vermaarde broodjes als Broodje Bal en Uierbord. Want, geloof het of niet: de zaak aan de Rijswijkseweg is in de verkoop gegooid.

De zaak wordt nu nog gerund door John Dopmeijer en zijn vrouw Alie. Maar ze hebben de mooie leeftijd van 67 bereikt en vinden het mooi geweest. Dochter Linda is de enige nog die het zou kunnen overnemen in de familie. Maar zij verdient de kost als kleuterleidster.

En dus is het te hopen dat er een opvolger komt die niet alleen de zaak wil overnemen, maar ook de recepten van die typisch oud-Hollandse broodjes. De meest bekende is natuurlijk het Broodje Bal. Maar het meest tot de verbeelding spreekt de Uierbord, of in de volksmond: 'Koeietiet'. Want ja, de Uierbord is afkomstig van de uier van een koe.



Predicaat Koninklijk

Voordat er een koper is gevonden, hopen John en Alie nog wel op een bezoek van koning Willem-Alexander. Want toen het familiebedrijf het 100-jarig bestaan vierde, hoopte het in aanmerking te komen voor het predicaat Koninklijk. Maar hoewel de Rijswijkseweg die dag werd afgesloten, kwam er geen hoog bezoek. En dat vinden ze best jammer.

Wat betreft de vraagprijs. De overname van de broodjeszaak kost 'slechts' 72.500 euro. Daarnaast dient nog eens 135.000 euro te worden neergelegd voor het bedrijfspand. Met ruim 200.000 euro zijn het Broodje Bal en de 'Koeietiet' dus gered.

