Deel dit artikel:











Vrouw (36) vermist in Nieuwveen De vermiste vrouw | Foto: Politie

NIEUWVEEN - In Nieuwveen is sinds afgelopen zaterdag een 36-jarige vrouw vermist. Dat meldt de politie Kaag en Braassem. Hoe de vrouw heet is niet bekend gemaakt.

De vrouw heeft kort geschoren blond haar, is 1,70 meter lang en heeft een normaal postuur. Ze had een joggingbroek aan en een zwarte driekwartsjas met bontkraag aan. Ze had een groene muts op en zwarte Nike-schoenen aan. 'Ziet u haar? 1-1-2! AUB delen!', twittert de politie.