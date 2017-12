Joop Buyt na opname kersthit: 'Randy Wolters wordt de nieuwe Frans Bauer'

DEN HAAG - 'Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik uit...' Joop Buyt en Randy Wolters kunnen de tekst inmiddels wel dromen. Vrijdag is voor hen een grote dag. Dan is namelijk de release van hun cover van André Hazes' 'Eenzame Kerst'. Maar hoe zijn ze tot het ludieke idee gekomen een kerstlied op te nemen?

De verklaring is heel simpel, volgens Joop: 'Het is december, de kerst komt eraan. En wij willen de mensen een goed gevoel geven richting deze dagen. En daarom hebben wij een kerstnummer gemaakt.'

Na zijn voetbalcarrière wordt hij de nieuwe Frans Bauer Joop Buyt over Randy Wolters

Zo gezegd, zo gedaan. Het duo dook de studio in en nam een kerstnummer op. Maar waarom samen met Randy? Dat is een profvoetballer. Toch geen zanger? En hetzelfde geldt voor Joop.



'Een leipe gozer'

'Ik heb heel veel contact met hem, via Snapchat. Wij sturen elkaar dag in dag uit filmpjes waarin we zingen. En zo kwamen we op het idee om een kerstnummer te maken', legt Joop uit, die inmiddels een goede band heeft met Randy. 'Hij is, net als ik, wel een leipe gozer. Dus dat klikt wel. Haha.'

Op social media steken Joop en Randy niet onder stoelen of banken dat ze van het Nederlandstalige lied houden. Menig volkszanger passeert de revue in hun filmpjes. Daarom viel de keuze op 'Eenzame Kerst' van André Hazes. Maar de grote vraag is natuurlijk wel: klinkt het een beetje?



'De nieuwe Frans Bauer'

'Ik kan echt niet zingen. Ik heb al mijn gevoel gegeven en uiteindelijk is het wel wat geworden', vindt Joop. 'Maar van Randy stond ik echt te kijken. Ik schrok me rot. Die kan echt zingen. Na zijn voetbalcarrière wordt hij de nieuwe Frans Bauer.'

De release van de kersthit is vrijdag in TV West Sport. Begin november dook het duo de studio in voor de opnames. Hoe dat eraan toe ging, zie je hieronder.