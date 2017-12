Vrouwen gezocht vanwege mishandeling bij ziekenhuis

DEN HAAG - Een 20-jarige vrouw uit Den Haag is 29 november mishandeld bij de hoofdingang van het Haags Medisch Centrum, locatie Westeinde. Dat maakte de politie woensdagochtend bekend.

De vrouw had afgesproken met een - voor haar bekende - man bij de hoofdingang van het ziekenhuis, in de buurt van de taxistandplaats. Hij zou daar op haar wachten in een zwarte Volkswagen Golf.

Toen het slachtoffer daar rond 16.20 uur naartoe liep, stapten twee vrouwen uit de Golf. Het tweetal mishandelden de Haagse. De man met wie het slachtoffer had afgesproken stond erbij en keek toe. Er zat ook nog een derde vrouw op de passagiersstoel die vanuit de auto toekeek. Omstanders die de mishandeling zagen, grepen niet in.



Hoofddoek en blond haar

De twee verdachten zijn lichtgetint en worden ongeveer 21 jaar oud geschat. De ene vrouw is 1,60 meter lang, droeg een roze hoofddoek en een roze lange blouse. De tweede vrouw is 1,67 meter lang en heeft blond haar. Dit had ze strak naar achteren gekamd en droeg ze in een knot. Zij droeg een zwarte trui met een witte streep en een zwarte joggingbroek. De derde vrouw - die op de passagiersstoel zat - is ook lichtgetint. Zij wordt 23 jaar oud geschat, is 1,75 meter lang, droeg een zwarte hoofddoek en zwarte kleding. De politie vraagt getuigen zich te melden.