Deel dit artikel:











Huurauto bekrast en banden lekgestoken De vier banden werden lekgestoken. (Foto: Twitter Sander Knura) De auto was door een Brit gehuurd op Schiphol. (Foto: Twitter Sander Knura)

DEN HAAG - Een huurauto die geparkeerd was op de Kleine Veenkade in Den Haag is bekrast met de tekst 'Fuck US'. Ook werden de vier banden lekgestoken.

Volgens de politie dateren de vernielingen van de nacht van zaterdag op zondag. De Jaguar was volgens de politie op Schiphol gehuurd door een Nederlander die in Groot-Brittannië woont. Het is niet duidelijk waarom de auto is beschadigd en wie dit gedaan heeft. De schade is aanzienlijk, maar de precieze hoogte van het schadebedrag is niet bekend.