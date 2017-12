Deel dit artikel:











DSP opent nieuwe productieketel voor duurzame antibiotica Foto: Omroep West

DELFT - DSM Sinochem Pharmaceuticals in Delft neemt een nieuwe extra ketel in gebruik waarin antibiotica worden gemaakt: een zogenaamde fermentor. De ketel heeft het chemiebedrijf nodig, omdat er meer vraag is naar duurzaam geproduceerde antibiotica. Het duurzame aspect zit in de afvalstoffen die bij de productie vrijkomen. DSP zorgt dat afvalstoffen die schadelijk zijn en die voor resistentie zorgen niet, of zo min mogelijk, in het milieu terechtkomen. De nieuwe fermentor is donderdagmiddag officieel in gebruik genomen door burgemeester Van Bijsterveldt.

DSM Sinochem Pharamaceuticals produceert al zo'n twintig jaar antibiotica op een natuurvriendelijke manier, zegt Lucas Wiarda, hoofd Duurzame Antibiotica. Bij de productie van veel antibiotica in het buitenland worden afvalstoffen gewoon in de natuur geloosd. 'Dat is verschrikkelijk,' zegt Wiarda. 'Elk jaar gaan er 700.000 mensen dood door resistentie tegen antibiotica. En dat worden er steeds meer.' De resistentie komt deels door overmatig en verkeerd gebruik van antibiotica door patiënten en deels door de aanwezigheid van antibiotica in vlees, maar ook doordat stoffen bij de productie in het milieu terecht komen.

Engelse uitvinding Antibiotica bestaan nog niet zo lang. In Engeland werd in 1928 bij toeval het medicijn penicilline uitgevonden. In 1940 werkte de Nederlandsche Gist- & Spiritus Fabriek, de voorloper van DSM Sinochem Pharmaceuticals, verder aan het medicijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging de productie ervan in het geheim verder onder de codenaam Bacinol. Het werd geheim gehouden zodat de Duitse bezetter er geen gebruik van kon maken. Na de oorlog werd het onderzoek wereldkundig gemaakt. LEES OOK: Grondwater in Delft zal komende jaren flink stijgen