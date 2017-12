Personeel kinderboerderij geschokt na dood pony Rosa

De sfeer op de boerderij is bedrukt. (Foto: Michiel Steenwinkel)

DELFT - Het personeel en de vrijwilligers van kinderboerderij Tanthof in Delft zijn erg geschokt vanwege de dood van Rosa. De shetlandpony werd dinsdagochtend bebloed gevonden op het terrein. Het personeel gaat er vanuit dat ze door onbekenden is mishandeld. Ook de politie 'houdt hier rekening mee'.

Toen de kinderboerderij maandag rond 17.15 uur werd afgesloten waren alle dieren - volgens de vrijwilliger die toen werkte - nog in goede gezondheid. Rosa werd een ochtend later gevonden, toen een andere vrijwilligster rond 8.30 uur binnenkwam.

Zij waarschuwde meteen de beheerder en de dierenarts, maar het dier was niet meer te redden. De politie is op zoek naar getuigen. Een buurtonderzoek heeft tot nu toe niets opgeleverd, laat verslaggever Michiel Steenwinkel weten. Ondanks de dood van Rosa is de kinderboerderij woensdag gewoon geopend.