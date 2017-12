Molenaars: 'erkenning voor hun vak', door nominatie UNESCO erfgoedlijst

AARLANDERVEEN - Het oerhollandse vak van molenaar is genomineerd voor de immaterieele culturele erfgoedlijst van de UNESCO. En dat zegt volgens molenaar Johan Slingerland uit Aarlanderveen wel iets over het vak dat hij 'voor geen ander zou willen ruilen.' Donderdag besluit de UNESCO hierover.

Er zijn in Nederland niet zoveel professionele molenaars meer. Ten dele omdat het malen overgenomen is door machines, maar voor een ander deel omdat het een vak is waarbij je alle dagen beschikbaar moet zijn. 'Als er teveel water in de polder staat, moet je wachten tot het waait om te kunnen malen en dat laat zich niet plannen,' aldus Slingerland. Veel jonge mensen zitten niet te wachten op die permanente beschikbaarheid.

Door op de werelderfgoedlijst te komen, zal er niet veel veranderen in het leven van de professionele molenaars. Wel hoopt Slingerland op 'wat meer erkenning voor het vak.' En wellicht meer belangstelling voor wat het allemaal inhoudt.