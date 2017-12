DEN HAAG - Vanwege een aanrijding bij station Woerden, rijden er geen treinen tussen Den Haag Centraal en Utrecht. Tussen Utrecht en Woerden ligt namelijk het hele treinverkeer stil.

Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren, meldt de NS. Er is nog niets bekend over vervangend vervoer. De melding kwam rond het middaguur binnen.

