Deel dit artikel:











ADO-speler Melvyn Lorenzen twee maanden aan de kant met hamstringblessure ADO Den Haag-aanvaller Melvyn Lorenzen aan de bal (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Slecht nieuws voor Melvyn Lorenzen. De aanvaller van ADO Den Haag kan de komende twee maanden niet in actie komen voor de club. Afgelopen zaterdag liep Lorenzen een hamstringblessure op in het duel tegen FC Groningen. Hij hoeft niet geopereerd te worden, maar is wel zes tot acht weken uitgeschakeld.

De eerste seizoenshelft zit er voor de aanvaller dus op. Hij kan zich nu gaan richten op zijn herstel, om na de winterstop weer aan te sluiten bij de selectie van trainer Fons Groenendijk. Lorenzen, die afgelopen zomer na een proefperiode voor twee jaar werd vastgelegd, is tot nu toe in alle veertien gespeelde duels in actie gekomen. Tom Beugelsdijk Naast Lorenzen kampt ook Tom Beugelsdijk met een hamstringblessure. Die liep hij vorige week donderdag op tijdens de training. Hoe ernstig het bij hem is, is op dit moment nog onduidelijk. LEES OOK: Ondermaats ADO niet opgewassen tegen FC Groningen