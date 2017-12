Kerstsingle van Mariah Carey het mooiste cadeautje onder de kerstboom

ALPHEN AAN DEN RIJN - De kerst komt steeds dichterbij en de kerstmuziek wordt alweer volop gedraaid op de radio. Ivonne Smit uit Alphen aan de Rijn heeft thuis een jukebox staan en elk jaar rond deze tijd worden de kerstingeltjes in de jukebox gedaan. Maar één van de grootste kersthits ontbreekt nog, dus deed ze een oproep in SuperDebby.

Ze hebben al een jaar of 10 een jukebox staan en elke kerst komen daar allemaal kerstsingeltjes in. Maar Ivonne en haar man zijn al jaren op zoek naar het 45 toeren singeltje van Mariah Carey, All I want for Christmas is you. 'We zijn platenbeurzen afgegaan en hebben talloze platenwinkels bezocht, maar het is nergens te vinden', aldus Ivonne.

Ivonne en haar man zijn niet de allergrootste fans van de Amerikaanse zangeres. Het is zelfs niet hun muzieksmaak. 'Maar het singeltje komt uit de tijd dat onze dochters geboren zijn en het hoort helemaal bij kerst', zegt Ivonne.

Ivonne hoopt nu het singletje te vinden via de luisteraars van SuperDebby. Want ze wil niets liever dan haar man daarmee verrassen als cadeautje onder de kerstboom.

Kun jij Ivonne helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl