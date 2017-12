Zet jouw sportieve kanjer in het zonnetje!

RIJSWIJK - Ken jij inwoners van Rijswijk die in 2017 een geweldige sportprestatie hebben geleverd? Laat dat niet ongemerkt voorbij gaan en geef ze op voor de Rijswijkse sportprijs 2017!

Elk jaar reikt de gemeente de Rijswijkse Sportprijzen uit aan sporters die een aansprekende prestatie hebben geleverd. Dat kunnen dus alle Rijswijkers zijn die bij een sportvereniging zijn ingeschreven. Of het nu mountainbikers zijn of volleybalsters... dat maakt niet uit. Iedereen maakt kans... mits de prestatie geweldig is.

De genomineerden ontvangen een sportpenning. Na het aanmelden kan het publiek stemmen op zijn of haar favoriete sporter/ team. Aanmelden van één of meerdere kandidaten kan via het aanmeldingsformulier. Aanmelden moeten binnen zijn vóór vrijdag 05 januari 2018. Op 26 januari 2018 worden de prijzen uitgereikt.