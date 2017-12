Topkok Henk Savelberg wint Michelinster voor restaurant in Bangkok

VOORBURG - Het is meesterkok Henk Savelberg opnieuw gelukt om een Michelinster op zijn naam te schrijven. Ditmaal kreeg hij de ster voor zijn restaurant Savelberg Thailand in Bangkok. De kok was eerder de eigenaar van Restaurant-Hotel Savelberg in Voorburg.

De topkok wist al vier keer een Michelinsterren binnen te slepen. In 1982 kreeg hij de onderscheiding voor De Graaf van het Hoogeveen in Noordwijk. Daarna volgde nog Seinpost in Scheveningen (1985), Vreugd & Rust in Voorburg (1990) en Savelberg Voorburg (1998).

'Ik voel mij vereerd dat we met een Michelinster zijn bekroond', laat hij weten op zijn Facebookpagina. 'Het is de vijfde keer in mijn leven. Ik wil mijn geweldige team van harte bedanken.'



Gestopt

In 2014 stopte Savelberg met zijn Voorburgse restaurant, dat ook één Michelinster had. Zijn restaurant werd verkocht aan onder meer sterrenchef Ron Blauw. Vervolgens werd besloten om de wijncollectie van het restaurant te veilen. Nadat zijn zaak in Nederland sloot begon hij een nieuw avontuur in Bangkok.

In FRITS! vertelde Savelberg eerder dat hij stopte vanwege de economische crisis in Nederland. 'Zeven jaar is het al stukken minder in de tophoreca, er zijn te veel restaurants en minder mensen gaan uiteten, vooral de zakendiners zijn teruggelopen. Ik heb moeten knokken om te overleven', aldus de kok.

