'Fuck US': verkeerde Jaguar bekrast en lekgestoken

DEN HAAG - Het lijkt bijna wel op een slechte grap, maar toch overkwam het Karim. Hij huurde dit weekend niets vermoedend een auto op Schiphol, reed naar Scheveningen en trof de volgende dag zijn gehuurde Jaguar vol met krassen en vier lekke banden aan. Hij tastte in het duister, wie had hem dit aan willen doen? Wat bleek? Zijn gehuurde Jaguar had niet het doelwit moeten zijn, maar de Jaguar van een andere bewoner in de straat.

Zaterdagavond 2 december rond 23.30 uur parkeerde Karim de zwarte Jaguar in een straat op Scheveningen. Op dat moment was er helemaal niets aan de hand, maar een dag later was het foute boel. 'Ik snapte er er helemaal niets van,' vertelt een verontwaardigde Karim. 'Met andere auto's in de straat was helemaal niets aan de hand, alleen mijn huurauto zag er niet uit'. De gehuurde Jaguar was ondergekrast met de tekst 'Fuck US' en alle vier de banden waar zo lek als een mandje. Karim besloot hierop de politie te bellen en aangifte te doen. '

Toen de politie arriveerde in de straat, liep er per toeval een voorbijganger langs die aan Karim vroeg wat er aan de hand was. Deze man vertelde aan Karim dat hij een nacht daarvoor een conflict had gehad met een aantal mensen in de straat. Wat precies de aanleiding is geweest van ruzie is niet bekend, maar waarschijnlijk zijn de gemoederen hoog opgelopen. Zo hoog zelfs, dat deze buurtbewoners zich waarschijnlijk -de nacht erna- uitleefden op de Jaguar van de desbetreffende meneer, 'tenminste dat dachten ze', aldus de voorbijganger.



Grote wisseltruc

Uiteindelijk blijkt er sprake te zijn van een 'grote wisseltruc'. Niet de donkerblauwe Jaguar van de buurtbewoner is 'aangevallen', maar het zwarte gehuurde exemplaar van Karim moest er aan geloven. En nu hoor ik u denken; 'een Jaguar, dat is ook niet de eerste de beste auto?' Dat klopt. Dit grapje kostte Karim 2.800 euro. De auto staat momenteel bij de Jaguardealer, zodat de schade hersteld kan worden.

Donderdag mag Karim de auto weer ophalen en dan brengt hij de Jaguar meteen weer terug naar het verhuurbedrijf. 'Ik blijf in de toekomst gewoon auto's huren, maar ik ben deze auto nu wel echt zat.' Karim blijft positief, maar geeft aan dat hij wel 'iets beter aan zijn karma' gaat werken in de toekomst.



Politie

De politie bevestigt bovenstaand verhaal. Karim heeft op zondag 3 december aangifte gedaan en daarna heeft de buurtbewoner, wiens auto hoogstwaarschijnlijk het doelwit was, zich gemeld bij de politie en zijn verhaal gedaan.

In het kader van de privacy is alleen de voornaam van het slachtoffer genoemd.

