Bouw windmolens voor de kust tussen Scheveningen en IJmuiden gaat door

REGIO - De bouw van 126 windmolens voor de Noordzeekust mag definitief doorgaan. De bezwaren van de Stichting Vrije Horizon en de Coöperatie Kottervisserij Nederland zijn door de Raad van State van tafel geveegd. Het gaat om twee locaties voor windparken tussen Scheveningen en IJmuiden, op ruim 20 kilometer uit de kust.

De Stichting Vrije Horizon had heel wat bezwaren tegen de komst van de windmolens. Zo zou het vrije uizicht op zee worden aangetast, wat weer negatieve gevolgen zou kunnen hebben op de lokale economie, die voor een belangrijk deel van het strandtoerisme afhankelijk is.

Volgens bereking van de stichting zou de economische schade 100 miljoen euro per jaar bedragen.



Beperkt zichtbaar

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft die conclusies in verschillende rapporten weersproken. Zo zouden de windmolens maar een aantal dagen van het jaar zichtbaar zijn. De windmolens staan namelijk op 22,2 kilometer van de kust. Ook zouden de economische gevolgen daardoor meevallen.

Daarbij zijn de belangen groot. De windmolens zijn nodig om de doelstellingen voor een schoner milieu te kunnen halen. De Raad van State noemt die afwegingen redelijk.



Teleurgesteld

Albert Korper van Stichting Vrije Horizon is teleurgesteld in het besluit: 'Dat de windmolens maar een aantal dagen per jaar zichtbaar zouden zijn is absolute onzin. Ik woon aan de kust en kijk ook uit op die dingen, ik zie ze heel veel dagen per jaar.'

Verdere stappen gaat de stichting niet nemen. 'Het enige wat we nu nog kunnen doen is naar het Europese Hof stappen, maar dat is erg duur en duurt ontzettend lang. Jammer, maar helaas.'