Rake Vraag: Waarom is Den Haag regeringsstad, en niet Amsterdam?

DEN HAAG - Het is eigenlijk wel gek dat de regering in een andere stad huist dan in de hoofdstad Amsterdam. Omroep West zocht samen met vragensteller Paul Stad uit waarom Den Haag de regeringsstad is. Om het antwoord te vinden op zijn Rake Vraag, gingen we met Stad langs bij het Haags Gemeentearchief.

Het Haags Gemeente Archief weet ons te vertellen waarom Den Haag de regeringsstad is, hoe dit gegaan is en wanneer. Gemeentearchivaris Ellen van der Waerden: 'Den Haag is regeringsstad gebleven en is het dus eigenlijk al heel erg lang. Vanaf de dertiende eeuw'.

Ook mensen op straat vragen zich af waarom Den Haag de regeringsstad is en verbazen zich dat Amsterdam dit niet is. 'Misschien om historische redenen, omdat de regering hier altijd heeft gezeten, of misschien omdat de stad vroeger makkelijk toegankelijk was', denkt iemand hardop.

Bekijk het antwoord op deze Rake Vraag in de video. Wilt u meer weten over de Haagse geschiedenis? Kijk op de site van het Haags Gemeente Archief.

