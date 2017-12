Deel dit artikel:











ADO Den Haag en Danny Bakker in hoofdlijnen akkoord, contractverlenging aanstaande Blijdschap bij Danny Bakker en ADO-trainer Fons Groenendijk. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - De kans is groot dat ADO Den Haag-speler Danny Bakker zijn contract bij de Haagse club gaat verlengen. Bakker en ADO zijn in hoofdlijnen akkoord over een nieuwe verbintenis. Alleen een krabbel van de 22-jarige middenvelder ontbreekt nog onder het contract.

Bakker is onder ADO-trainer Fons Groenendijk weer opgebloeid en behoort inmiddels tot de dragende speler van het elftal. Zijn huidige contract loopt aan het einde van het seizoen af. De Voorburger is de eerste speler die de Haagse club langer heeft kunnen binden. Ook de contracten van Robert Zwinkels, Tom Beugelsdijk, Aaron Meijers en Tyronne Ebuehi hoopt ADO Den Haag te verlengen. Het aan boord houden van Ebuehi lijkt een lastige kluif. De rechtsback, en inmiddels international van Nigeria, geniet veel interesse en de onderhandelingen verlopen stroef. LEES OOK: Melvyn Lorenzen twee maanden aan de kant met hamstringblessure