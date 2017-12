Deel dit artikel:











Brandweer zaagt deur open bij inval pand; 'Er hangt een zware henneplucht' Inval Naaldwijk | Foto: Regio 15

WESTLAND - Bij een pand aan de Naaldwijkseweg in Wateringen is woensdagmiddag een inval bezig. De politie werd gewaarschuwd omdat er een sterke hennepgeur bij het pand zou hangen. De directe omgeving is door de politie afgezet.

De brandweer moest met motorzaag de deur van het pand openbreken. Meer info volgt.