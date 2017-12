Deel dit artikel:











Leidse huisarts filmde stiekem patiënten Huisarts | Foto: ANP

LEIDEN - Een waarnemend huisarts uit Leiden wordt ervan verdacht stiekem vrouwelijke patiënten te hebben gefilmd, meldt regiopartner NOS. Hij had tientallen filmpjes van ontklede patiëntes gemaakt in drie verschillende praktijken waar hij invalarts was.

De 37-jarige huisarts wordt ook verdacht van ontucht met drie minderjarige meisjes van wie hij ook foto's zou hebben gemaakt. Dat gebeurde in de privésfeer, aldus de NOS. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van een van deze meisjes begin oktober aangifte deden. Tijdens het onderzoek stuitte de politie toen op twee andere ontuchtzaken en de heimelijk gemaakte beelden van de patiëntes. Tientallen filmpjes





Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om enkele tientallen filmpjes die in drie verschillende praktijken in de Randstad werden gemaakt. Om welke praktijken het gaat wil het OM niet zeggen omdat nog niet alle vrouwen zijn opgespoord. Uit één praktijk zijn opnamen gevonden, maar het is nog niet bekend om welke praktijk het gaat. De huisarts was als invaller werkzaam op verschillende plekken. De politie onderzoekt of ook sprake is van grensoverschrijdend gedrag in andere huisartsenpraktijken waar de verdachte inviel. Zijn computers en telefoons zijn in beslag genomen. De man is eind oktober aangehouden. Vandaag is bepaald dat hij nog zeker twee maanden blijft vastzitten.