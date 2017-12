Buren begraafplaats Rhijnhof balen van extra parkeerterrein

LEIDEN - Omwonenden van de Leidse begraafplaats Rhijnhof willen onmiddellijke sluiting van een omstreden parkeerterrein bij het uitvaartcentrum aan de smalle Rhijnhofweg. Uitvaartverzorger Dela heeft bijna 70 extra parkeerplaatsen aangelegd. De buurt stapte naar de Raad van State.

Volgens omwonende Fred Sengers is er op de begraafplaats zelf meer dan genoeg ruimte om 70 extra parkeerplaatsen aan te leggen. De bewoners van de smalle weg langs de Rijn zijn het zat om opgezadeld te worden met de nadelen van de uitbreiding van het crematorium.

Uitvaart- en crematoriumbedrijf Dela en het begraafplaatsbestuur willen geen extra parkeerplaatsen op het eigen terrein aanleggen, omdat een groot parkeerterrein de parkachtige uitstraling van Rhijnhof aantast. Dela wil het nieuwe 'overloopparkeerterrein' met slagboom slechts een paar keer per jaar gebruiken bij hele grote uitvaarten. Alleen dan zijn er volgens Dela niet voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.



Verbouwing klaar

Maar de afgelopen maanden is er veel gebruik gemaakt van het extra parkeerterrein. Dat hing volgens Dela samen met de uitbreiding van het crematorium. Die verbouwing is nu klaar, waardoor het overloopparkeerterrein nog maar enkele keren per jaar gebruikt zal worden. Alleen hoe vaak, daarover ontstond tijdens de rechtszaak grote verwarring.

Volgens Dela gemiddeld 1 keer per maand, terwijl begraafplaatsbeheerder Henk Kooreman over hoogstens 1 a 2 keer per jaar sprak. 'Ik wou dat het twaalf keer per jaar was,' zo sprak Kooreman de Dela-advocaat tijdens de rechtszitting in Den Haag tegen. Volgens tegenstander Fred Sengers geven die verschillende cijfers weinig vertrouwen in de afloop.



'Houding die je van Schiphol verwacht'

Sengers legde aan de rechter uit dat hij geprobeerd heeft om met Dela en Rhijnhof afspraken te maken over het gebruik van de parkeerplaats,'maar hun reactie op onze vraag als blijkt dat er toch meer grote uitvaarten dan 1 a 2 keer per jaar komen was: 'dan veranderen toch gewoon de afspraken.' Dat is een houding die je van Schiphol verwacht. Die past telkens de afspraken met omwonenden aan. Dat verwacht je niet van een begraafplaats.'

De rechter vroeg nog waarom het voormalige bouwterrein naast het crematorium niet tijdelijk als extra parkeerterrein gebruikt kan worden. Dat kan niet want dat gaan we binnenkort inzaaien met gras,' aldus de woordvoerder van Dela. De Raad van State doet binnen twee weken uitspraak.