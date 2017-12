Kerstborrel op werk, de do's en don'ts: 'Houd je handen thuis!'

DEN HAAG - De tijd van de kerstborrels is weer aangebroken. Hartstikke gezellig om even te proosten of zelfs een dansje te wagen met je collega's. Maar hoe kom je zo'n avond door zonder genânte momenten die je nog jaren blijven achtervolgen op de werkvloer? Etiquettedeskundige Yvonne van der Krogt uit Wassenaar weet raad. 'Let op je drankgebruik en houd je handen thuis!'

Hoe gezellig ook, de jaarlijkse kerstborrel kan een potentieel mijnenveld zijn voor ongemakkelijke momenten. Dat begint vaak bij de bar. 'Denk aan het gebruik van alcohol', adviseert Yvonne. 'Je maakt jezelf echt heel erg belachelijk op de werkvloer.'

'Het is echt heel raar als je niet eens meer op je benen kan staan en dronken de borrel verlaat. Je bent toch met collega's, dus dat is een beetje vreemd.' Een goede bodem leggen dus voor je die fles wijn achterover slaat. Al is het waarschijnlijk nog slimmer om het bij een paar drankjes te houden. 'Ik zou zeker opletten hoeveel je drinkt.'



Ongewenste intimiteiten

Opletten met hoeveel alcohol je naar binnen giet, is niet alleen verstandig omdat je jezelf anders misschien voorschut zet. 'Mensen worden losser met drankgebruik en dan gaan ze sneller aan anderen zitten. Dat wordt al heel gauw als ongewenste intimiteiten gezien.'

Het is sowieso niet aan te raden om tijdens de kerstborrel met die ene leuke collega te staan vozen in een hoekje. Niet als je geen zin hebt in roddels of ongemakkelijke confrontaties achteraf. 'Houd je handen gewoon thuis', zijn de wijze woorden van Yvonne.



'Niet heel sexy of gewaagd'

Geen zin om een foute kersttrui aan te doen wat de baas als thema heeft bedacht? Of vind je het glitterthema maar onzin? Volgens Yvonne is het not done om je niet aan de dresscode te houden. 'Houd je er gewoon aan, dat is wel zo aardig. Al doe je maar één of twee dingen die met het thema te maken hebben. Je valt waarschijnlijk meer op als je niks doet.'

En als we het dan toch over de kledingkeuze hebben: 'Wat voor thema dan ook, houd je outfit wel gepast. Ga niet opeens heel sexy of gewaagd. Het blijft wel je werk...'



Blijf bescheiden

Yvonne heeft nog wat laatste tips om een zo goed mogelijke indruk te maken: 'Houd je glas in je linkerhand, zodat je met rechts iedereen de hand kan schudden. Laat niemand alleen staan en sla geen mensen over. En loop niet de serveerster omver als er een schaal bitterballen langskomt. Blijf bescheiden, dat siert je.'

En als je dan tóch de persoon bent die op de tafel danst en in de vroege uurtjes het licht aandoet, vergeet er niet van te genieten, hè?

