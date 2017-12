Kou en winterse buien op komst vanaf vrijdag

REGIO - Haal je handschoenen, dikke jas en muts alvast maar uit de kast. Het wordt vanaf vrijdag namelijk winters koud, zegt Omroep West-weerman Huub Mizee. Volgens hem gaat de gevoelstemperatuur een flink stuk omlaag.

'Donderdag hebben we nog één keer een dag met relatief zacht weer. Wel gaat het rond het middaguur regenen en zal het ook flink waaien, maar het wordt mogelijk nog tien graden', verwacht Huub. 'Vrijdag wordt er met een krachtige noordwestenwind lucht vanuit de poolstreken aangevoerd. We krijgen dan te maken met winterse buien, mogelijk ook onweer en het wordt slechts zo'n vijf graden.'

Huub vervolgt: 'In de nacht naar zaterdag kan het plaatselijk glad worden en zaterdag overdag wordt het opnieuw een gure dag met veel winterse buien en slechts vier graden. Ook daarna blijft het weer een winters karakter houden.'



Omringende landen

Nederland is geen uitzondering als het gaat om het winterse weer. 'Niet alleen bij ons wordt het kouder, ook in de omringende landen daalt het kwik flink en dat betekent dat het bijvoorbeeld in het Sauerland, de Eifel en de Ardennen wit wordt met langlaufmogelijkheden. Ook in de Alpen zal sneeuw vallen.'

Wil je op de hoogte blijven van het weer in onze regio? Hou dan de weerpagina van Omroep West in de gaten.

