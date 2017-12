Deel dit artikel:











Den Haag plaatst wereldwijde advertentie voor Joods rechtsherstel Drukkerij Lankhout in Den Haag werd ook onteigend door de Duitsers (Foto: Hanneke Gelderblom-Lankhout)

DEN HAAG - Den Haag gaat vanaf deze maand advertenties verspreiden in Nederlandse en buitenlandse media, bedoeld voor Joodse eigenaren van vastgoed in Den Haag. Mogelijk komen deze eigenaren in aanmerking voor moreel rechtsherstel. De Haag heeft hiervoor 2,6 miljoen euro uitgetrokken.

De advertentie komt in Nederlandse, Engelse, Amerikaanse, Israëlische en Belgische media. In het bericht wordt uitgelegd dat de gemeente Den Haag besloten heeft tot moreel rechtsherstel voor Joodse eigenaren van geroofd vastgoed in en na de Tweede Wereldoorlog. Hun panden werden door de Duitsers onteigend maar na de oorlog ontvingen zij toch een rekening van de gemeente voor nog openstaande erfpachtcanon en straatbelasting. 'Het toenmalige college en de toenmalige gemeenteraad hebben weinig compassie getoond met de Joodse oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Het huidige college en de gemeenteraad van Den Haag hechten eraan het handelen uit dit tijd recht te zetten en hebben besloten tot dit moreel individueel rechtsherstel.'

Melden bij gemeente Daarom roept de gemeente Den Haag vastgoedeigenaren uit die tijd of hun nabestaanden op om zich te melden bij de gemeente. 'Mogelijk komt u in aanmerking voor dit moreel rechtsherstel,' staat in de advertentie. Vanaf 1 januari 2018 begint een speciale beoordelingscommissie met daarin vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en de Joodse gemeenschap. De commissieleden zullen de aanvragen behandelen.

Nederlands-Indië Ook voor vastgoedeigenaren uit Nederlands-Indië trekt de gemeente Den Haag een bedrag uit voor moreel rechtsherstel, namelijk 150 duizend euro. Dat bedrag is zo laag omdat uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat ook geïnterneerden uit Nederlands-Indië slachtoffer zijn geworden van hetzelfde handelen door de gemeente Den Haag als de Joodse huiseigenaren.