Boyan Slat is Nederlander van het jaar volgens Elsevier

DELFT - Elsevier Weekblad heeft de Delftse uitvinder en ondernemer Boyan Slat (23) uitgeroepen tot Nederlander van het jaar 2017. Hij is gekozen om de innovatieve wijze waarop hij met zijn bedrijf The Ocean Cleanup plasticvervuiling op de oceanen te lijf gaat.

Slat zamelde tientallen miljoenen euro's in en bouwde The Ocean Cleanup uit tot een professionele organisatie met zo'n 75 werknemers. Volgend jaar begint Slat in de Stille Oceaan met behulp van grote drijvende plasticvangers met het schoonvegen van de wereldzeeën.

Elsevier Weekblad noemt de jonge ondernemer 'inspirerend'. Hoofdredacteur Arendo Joustra vindt het leuke aan Slat dat hij 'niets heeft van de typische milieuactivist die vooral overal tegen is. Hij moet ook niets hebben van het opgeheven vingertje of de gebalde vuist. Hij is zelfs niet tegen plastic, dat de wereld volgens hem veel goeds heeft gebracht. Slat steekt zijn energie liever in innovatie dan in boosheid en moralisme'.



Dafne Schippers

Vorig jaar werd internist Marcel Levi uitgeroepen tot Nederlander van het jaar. In 2015 kreeg Dafne Schippers de titel, en het jaar daarvoor de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Andere winnaars waren onder anderen koningin Beatrix, Ayaan Hirsi Ali en Mark Rutte.

LEES OOK: Delftse uitvinder: 'Over vijf jaar fors minder plastic in Stille Oceaan'