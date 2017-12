Bezoekersrecord voor Gevangenpoort in Den Haag: 'Wij zijn dolblij'

DEN HAAG - Een mooi einde van het jaar voor Museum De Gevangenpoort in Den Haag. De Middeleeuwse gevangenis, waar al sinds 1882 een museum is gevestigd, heeft dit jaar 60.000 bezoekers getrokken. En dat is voor het museum voor het eerst in 70 jaar. In 1947 trok het museum voor het laatst zo'n grote stroom aan bezoekers.

Carly Derlagen geeft al ruim twee jaar met veel plezier rondleidingen in De Gevangenpoort. 'We zijn ontzettend vereerd met dit record,' zegt ze woensdag. Een echte verklaring heeft ze niet, maar in de jaren dat ze hier nu werkt ziet ze een hoop verschillende bezoekers langskomen: 'Veel scholieren, kinderen, buitenlandse toeristen, opa's en oma's met hun kleinkinderen. Ik zie echt veel diversiteit langskomen.'

Volgens haar ademt het museum aan alle kanten spanning, en is dat misschien wel één van de redenen dat het zo populair is. 'Hier, waar we nu staan, heeft bijvoorbeeld één van onze beroemdste gevangenen vastgezeten,' legt Derlagen uit. 'Dit is de Ridderkamer. Hier zat Cornelis de Witt, die heeft hier twee weken vastgezeten. Dat vind ik erg bijzonder.' De Witt werd na die twee weken samen met zijn broer Johan vermoord door aanhangers van stadhouder Willem III.

Spoken





De Gevangenpoort is ook de plek waar ooit een legendarische stukje televisie is opgenomen. Bep het Medium kreeg hier ooit voor TV West een rondleiding. En dat was vrij bizar. Op beelden zou namelijk een spook te zien zijn.

Maar daar wil Carly niet aan. 'Ik kan niet zeggen dat het niet zo is. Eigenlijk heb ik er niets over te zeggen. Als mensen zeggen dat ze iets voelen, dan is dat zo', zo besluit ze.

Bekijk de uitzending van Bep in de Gevangenpoort hieronder (of klik hier)